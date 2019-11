Hier sagt Vanessa Mai zum zweiten Mal "Ja"

Die deutsche Schlagersängerin Vanessa Mai hat sich für ihr neues Musikvideo etwas ganz besonderes überlebt.

Vanessa Mai (27) und ihr Ehemann Andreas Ferber (34) heiraten zum zweiten Mal - und zwar in ihrem neuen Musikvideo. Die Rolle des Trauzeugen übernimmt ihr Musikkollege Xavier Naidoo, mit dem Mai "Hast du jemals" singt. Für die beiden ist es der erste gemeinsame Song.In dem Video spielt die deutsche Sängerin ihre eigene Hochzeit nach, wie sie gegenüber "Bild" verriet."Ich denke, nur wenige Menschen haben die Gelegenheit, den schönsten Tag ihres Lebens zu wiederholen. Die Dreharbeiten waren für mich sehr, sehr berührend. Das Video war ein Dankeschön von mir an Andreas. Ich weiß jetzt, dass wir auch in schlimmen Zeiten zueinanderstehen", schwärmt Mai im Interview mit "Bild".