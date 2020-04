Vater organisierte Party für Niklas' 18. Geburtstag

Rührend: In Zeiten von Corona den 18. Geburtstag feiern ist nicht einfach. Daher hat sich Nikals Vater etwas besonderes einfallen lassen.

Jeder freut sich auf diesen besonderen Tag im Jahr, den Geburtstag um ihn mit Freunden und Familie zu feiern. Aber was macht man, wenn der Geburtstag in die Corona-Zeit fällt?Der Sohn von "Heute"-Leser Christoph S. wurde am vergangenen Sonntag endlich volljährig. "Diesen besonderen Geburtstag der Volljährigkeit, die ersten 18 Jahre in Zeiten von Corona zu feiern ist schon besonders hart", erzählte uns der liebevolle Vater aus Maria Gugging in Klosterneuburg. Daher ließ er sich etwas einfallen. Er informierte alle Nachbarn, dass sie am Sonntag um 12.30 auf ihren Balkonen singen und auf Niklas und seinen 18. Geburtstag anstoßen sollen. Die Überraschung war perfekt - wie man im Video sieht. "Es war mir wichtig, dass Niklas seinen Geburtstag dennoch genießt und nicht nur an Corona denken muss", ergänzt Christoph S. (56).