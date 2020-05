Vater prügelte Kinder am Geburtstag der Tochter

Diesen Geburtstag wird eine 20-jährige St. Veiterin leider nicht so schnell vergessen. Ihr Vater rastete komplett aus und ging auf sie und ihren Bruder los.

Am Samstag feierte eine 20-jährige St. Veiterin mit ihren Brüdern und Freunden ihren Geburtstag im Gartenhaus ihrer Eltern in St. Veit ab der Glan nach. Dabei kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit ihrem 56-jährigen Vater. Der Vater schlug und bedrohte dabei ihren 22-jährigen Bruder.Als die 20-jährige dazwischen gehen wollte, würgte er auch diese. Die Erhebungen vor Ort ergaben, dass der Vater etwa zwei Stunden vor der Auseinandersetzung mit einer Schreckschusspistole drei Mal in die Luft geschossen hatte. Dies hatte jedoch nichts mit der Drohung zu tun. Die Pistole sowie zwei weitere Schusswaffen wurden sichergestellt.Aufgrund des Sachverhaltes wurde der 56-jährige vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion St. Veit an der Glan gebracht. Gegen ihn wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine sofortige Einvernahme war aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten nicht möglich. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 56-jährige angezeigt.Auch in Trieben (Bezirk Liezen) kam es Samstagabend zu einer Körperverletzung. Nach einem vorangegangenen Streit zwischen einem 41- Jährigen aus dem Bezirk Liezen und seinem 37- jährigen Nachbarn, besuchte der 41-Jährige mit zwei weiteren Männern seinen Nachbarn, welcher gerade Besuch von einem Freund aus Niederösterreich hatte.Dabei kam es erneut zu einem Streit und in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im Zuge des Streites bedrohte ein 36- Jähriger den 37-jährigen Mann und dessen Besuch mit einem Baseballschläger.Der 39-jährige Niederösterreicher, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, zog daraufhin eine Gaspistole. Weder der Baseballschläger noch die Gaspistole wurden bei dem Streit eingesetzt. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und angezeigt.