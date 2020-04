Vater & Sohn in Fußball-Käfig in Wien abgestraft

Das sonnige Wetter lockt, trotz Coronavirus, immer noch viele Menschen ins Freie. Allerdings sind einige öffentliche Orte immer noch gesperrt.

Am Freitagnachmittag um 17.25 Uhr entdeckte ""-Leserreporter Timo einen Vater mit seinem Sohn in einem Fußball-Käfig im Türkenschanzpark in Wien-Währung, die offensichtlich zum Zeitpunkt der Aufnahme von zwei Polizeibeamten abgestraft wurden.Für die österreichische Bevölkerung gelten nämlich immer noch die Ausgangsbeschränkungen. Auch einige öffentliche Orte, wie Sportkäfige, wurden im Zuge dieser Regelung gesperrt.