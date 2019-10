Vater stirbt vor Tochter nach Motorrad-Unfall

Tragischer Verkehrsunfall in Linz. Ein 47-Jähriger starb Montagabend bei einem Überholmanöver mit seinem Motorrad. Mit ihm am Sozius fuhr seine Tochter (20).

Verstarb noch an der Unfallstelle

Der schreckliche Unfall passierte Montag gegen 19.30 Uhr in Linz.Der 47-jährige Linzer und seine Tochter waren in Linz Wegscheid mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Der Vater lenkte das Fahrzeug, seine 20-jährige Tochter saß auf dem Sozius.In der Landwiedstraße überholte der Mann dann ein Auto, gelenkt von einer 21-jährigen aus Linz. Vor der Lenkerin bog allerdings gerade ein Wagen in die Landwiedstraße ein.Es kam zum Crash mit dem Auto der 21-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.Seine am Sozius mitfahrende 20-jährige Tochter wurde mit schweren Verletzungen in den Med Campus III eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.