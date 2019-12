"Vater und Sohn" am Sonntag im Theater Akzent

Ein Gastspiel des Nationaltheaters der Republik Srpska. Mit Petar Božovic, Ljubiša Savanovic, Sandra Ljubojevic, Anja Ilic, Snežana Štikic.

Die Protagonisten der Geschichte sind ein Vater (Petar Božovic) und sein Sohn (Ljubisa Savanovic).Die Komödie behandelt die Beziehung zwischen den beiden Männern, die zu verschiedenen Zeiten aufgewachsen sind und deren Wertvorstellungen unterschiedlicher nicht sein könnten.Die Entscheidung des Vaters, die Wohnung nicht seinem Sohn und seiner Schwiegertochter zu überlassen, löst einen Kampf, sowohl gegeneinander als auch gegen sich selbst, aus.Wer wird zuerst angerufen? Wer verzeiht? Wer ist würdig und wer fügt sich am Ende demütig?Der innere Kampf beider, eine Schwiegertochter, die schwanger wird, um die Wohnung zu bekommen, und Immobilienmakler, die zu allem bereit sind sowie die Haushälterin, die lange schweigend zusieht und letztendlich doch ihren Standpunkt klar stellt - das gibt es zu sehen am:Sonntag, den 08. Dezember 2019 um 19:30 Uhr im Theater AkzentAdresse:Theresianumgasse 181040 WienHinweis:Preise: Euro 22,- / 20,-Fotos: