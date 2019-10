Vater (27) von zwei Kindern in Wien vermisst

Alexandar Lazic wird seit Anfang September vermisst. Er ist Vater von zwei Kindern und soll spurlos verschwunden sein.

Seit dem 2. September 2019 wird Alexandar Lazic in Wien-Ottakring vermisst. Der 27-Jährige ist Vater von zwei Kindern und wurde zuletzt auf der Tokiostraße in Wien-Donaustadt gesehen.Alexandar hat rotbraune Haare, trägt einen Bart und ist etwa 170-175 cm groß. Seine Familie sucht nun seit mehr als einem Monat nach dem Wiener und hat bereits eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Nun wenden sie sich auch an die "Heute"-Redaktion mit der Bitte, bei der Suche nach dem 27-Jährigen zu helfen.