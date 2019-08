VCÖ-Bahntest: Fahrgäste wollen mehr Verbindungen

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) machte den Bahntest, fragte die Bahnfahrer, welche Verbesserungen sie wollen. Häufigste Antwort: mehr Verbindungen.

(Ober-)österreich fährt wieder mehr Bahn. Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest gaben vier von zehn Fahrgästen aus Oberösterreich an, heuer häufiger mit der Bahn unterwegs gewesen zu sein als im Jahr zuvor.Verbesserungen wünschen sich die Oberösterreicher aber bei der Häufigkeit der Bahnverbindungen, bei der Pünktlichkeit, bei den Anschlussverbindungen und beim Handy-Empfang, wie der VCÖ-Bahntest zeigt.Die Befragten sollten die (ober-)österreichischen Bahnen nach dem Schulsystem bewerten (1 = sehr gut, 5 = nicht genügend). Die Fahrgäste aus Oberösterreich gaben der aktuellen Bahnfahrt beim VCÖ-Bahntest die Gesamtnote 1,7. Die besten Noten erhielt das Zugpersonal für Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, jeweils die Note 1,5. Komfort, Pünktlichkeit und Sauberkeit des Sitzplatzes bei der aktuellen Zugfahrt wurden jeweils mit 1,8 bewertet.Die Anzahl der Verbindungen auf der während der Befragung verwendeten Zugstrecke wurde mit 2,0 bewertet, auch bei den Anschlussverbindungen wünschen Oberösterreichs Fahrgäste Verbesserungen, wie der VCÖ-Bahntest zeigt. Diese wurden mit der Note 2,1 bewertet.Die Fahrgäste wurden beim VCÖ-Bahntest nicht nur zur aktuellen Zugfahrt befragt, sondern auch, wie sich aus ihrer Sicht das Bahnfahren in Österreich in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt hat. 57 Prozent der oberösterreichischen Fahrgäste meinen, die Qualität des Bahnfahrens entwickelt sich in die richtige Richtung, nur sechs Prozent meinen, es ginge in die falsche Richtung.Sogar 87 Prozent sagen, Qualität und Komfort beim Bahnfahren in Österreich haben sich verbessert. Acht von zehn sehen Verbesserungen bei Information und Service sowie bei den eingesetzten Waggons.Der VCÖ-Bahntest zeigt aber auch deutlich, wo Oberösterreichs Fahrgäste Verbesserungsbedarf sehen. So erlebte jeder vierte Fahrgast Verschlechterungen beim Internet- und Telefon-Empfang, und rund jeder dritte Fahrgast erlebte die Züge unpünktlicher und Verschlechterungen bei den Anschlussverbindungen, etwa an regionale Busse.Rund ein Viertel der Fahrgäste ist mit der Anzahl der Zugverbindungen in Österreich nicht zufrieden. "Da die Arbeitszeiten immer flexibler werden und auch Teilzeitarbeit zunimmt, ist es gerade für Pendlerinnen und Pendler sehr wichtig, dass es auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten ein gutes Angebot an Verbindungen gibt. Das gilt tagsüber genauso wie am späteren Abend oder am Wochenende", erklärt VCÖ-Experte Markus Gansterer.Was der VCÖ-Bahntest auch zeigt: Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher fahren immer fleißiger mit der Bahn. 39 Prozent der oberösterreichischen Fahrgäste gaben an, dass sie in den vergangenen 12 Monaten mehr Bahn gefahren sind als davor. "Umso wichtiger ist es, das Bahnnetz auszubauen und die Anzahl der Verbindungen zu erhöhen. Damit verringern wir Staus und wir kommen zudem den Klimazielen näher", stellt VCÖ-Experte Gansterer fest.VCÖ-Bahntest 2019: Das Zeugnis von Oberösterreichs Fahrgästen für die aktuelle Zugfahrt(Bewertung nach Schulnotensystem 1 = sehr gut, 5 = nicht genügendGesamtzufriedenheit mit Zugfahrt: 1,7Freundlichkeit des Zugpersonals: 1,5Hilfsbereitschaft des Zugpersonals: 1,5Pünktlichkeit des Zuges: 1,8Komfort der Bahnfahrt: 1,8Sauberkeit Sitzplatz: 1,8Sauberkeit des Zugs (innen): 1,9Sitzplatzangebot: 1,9Deutlichkeit / Verständlichkeit der Durchsagen: 1,9Bequemlichkeit Sitzplatz: 2,0Klimaanlage / Heizung: 2,0Anzahl Zugverbindungen auf der verwendeten Strecke: 2,0Öffentliche Anschlussverbindungen an diesen Zug: 2,1Wenn umgestiegen: Wie stressfrei war umsteigen? 1,8Wenn umgestiegen: Wie zufrieden mit Anschlussverbindungen? 1,8VCÖ-Bahntest 2019: Sind Sie in den vergangenen 12 Monaten häufiger oder seltener Bahn gefahren als zuvor?Häufiger Bahn gefahren: 39 ProzentGleich viel Bahn gefahren: 52 ProzentSeltener Bahn gefahren: 9 ProzentVCÖ-Bahntest 2019VCÖ-Bahntest 2019: Wie sich Bahnfahren in den vergangenen 12 Monaten entwickelt hatQualität des Bahnfahrens entwickelt sichin die richtige Richtung: 57 Prozentin die falsche Richtung: 6 Prozentbleibt gleich: 37 ProzentQualität und Komfort beim Bahnfahren haben sichVerbessert: 87 ProzentVerschlechtert: 13 ProzentInformation und ServiceVerbessert: 80 ProzentVerschlechtert: 20 ProzentQualität der eingesetzten WaggonsVerbessert: 78 ProzentVerschlechtert: 22 ProzentHäufigkeit der ZugverbindungenVerbessert: 76 ProzentVerschlechtert: 24 ProzentVerbindungsqualität für Mobiltelefon / Internet im ZugVerbessert: 75 ProzentVerschlechtert: 25 ProzentPünktlichkeit von Österreichs BahnenVerbessert: 71 ProzentVerschlechtert: 29 ProzentAbstimmung Bahn mit anderem Öffentlichen VerkehrVerbessert: 67 ProzentVerschlechtert: 33 ProzentAnwesenheit / vorhanden sein von ZugpersonalVerbessert: 61 ProzentVerschlechtert: 39 ProzentAlle Ergebnisse des VCÖ-Bahntests 2019: Im Internet hier oder unter www.vcoe.at (red)