i Vera Wang kam zu den CFDA Fashion Awards in New York City in einem äußerst knappen Outfit. APA-Images / AFP / LEONARDO MUNOZ Fans besorgt Vera Wang (77) sorgt mit Auftritt für Wirbel Die Star-Designerin zeigte sich bei den CFDA Fashion Awards in einem knappen Outfit und löste damit heftige Diskussionen im Netz aus. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 08:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vera Wang sorgte bei den CFDA Fashion Awards in New York City für Aufregung. Die 77-jährige Modedesignerin erschien bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in einem äußerst knappen schwarzen Zweiteiler aus ihrem eigenen Modehaus.

Das Ensemble bestand aus einem Bandeau-Top mit transparentem Einsatz und einem hoch sitzenden Maxirock. Dazu kombinierte Wang Zöpfe im Y2K-Stil, einen auffälligen Goldring und eine über die Schultern gelegte Lederjacke.

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Wie es bei Promiflash heißt, bekam die für ihre Brautkleider weltbekannte Designerin in den sozialen Medien zwar jede Menge Komplimente für ihr jugendliches Aussehen. Viele Nutzer machten sich aber auch Sorgen um ihre Gesundheit.

Kritische Stimmen im Netz

Unter den Aufnahmen fanden sich mehrere kritische Nutzerkommentare. "Sie sieht alt und unternährt aus", schrieb eine Person. Eine weitere unterstellte der Designerin sogar, ein Abnehmmedikament einzunehmen: "Ozempic ist in diesem Alter sehr gefährlich. Das ist beängstigend." Belege für diese Behauptung gibt es allerdings keine.

Ein weiterer Nutzer nahm Wangs Kleiderwahl ins Visier: "Sie sollte besser als die meisten anderen in der Lage sein, passende Kleidung für sich zu entwerfen, damit sie nicht halbnackt aussieht. Es sollte um die Kleidung gehen, nicht um Haut und Knochen."

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Wang schweigt zu den Vorwürfen

Die Designerin selbst hat sich bislang weder zu den Kommentaren über ihren Körper noch zu den Sorgen um ihr Wohlbefinden geäußert. Dabei hatte Wang in der Vergangenheit betont, wie wichtig es ihr sei, das Leben zu feiern: "Es geht nicht darum, alt zu sein. Es geht darum, hier zu sein und zu leben, und das sollten wir feiern."