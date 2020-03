Kampfsport, Fitness und Nachhilfe für Kids & Co

Vom Kleinkind bis zum Senior: Die Kampfsportschule Young-Ung Taekwondo offeriert online ein vielfältiges Gratis-Angebot.

Training rund um die Uhr via Live-Übertragung und für alle Altersgruppen: Seit kurzem bietet die Kampfsportschule Young-Ung Taekwondo im Internet ein buntes Programm an: "Neben täglichen Taekwondo-Stunden für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren gibt es Workout und Stretching, Kinderfitness, Akrobatik, Persönlichkeitsschulung und professionelle Nachhilfe für Kinder und Jugendliche. Seit dem Start erreicht uns eine Welle der Begeisterung und enorm positives Feedback von Eltern und Kindern", so Sportwissenschafter und Taekwondo-Großmeister Andreas Held.Im Trainerpool unterrichten ausgebildete Taekwondo-Meister die Anfänger und Fortgeschrittenen, eine Kindergarten-Pädagogin trainiert mit viel Witz und Humor die Kleinkinder (ab drei Jahren). Die Kinderfitness sowie Workout- und Stretching-Einheiten werden von erfahrenen Fitness-Trainern ebenfalls live unterrichtet. In der Persönlichkeitsschulung lernen die Kinder einen rücksichtsvollen Umgang miteinander sowie Werte und soziale Kompetenzen. Auch professionelle Nachhilfe für Volks-, Mittel- und AHS-Schüler wird angeboten.Seit Beginn der Corona-Krise haben bereits rund 1.100 Menschen am Online-Programm teilgenommen: "Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, Körper und Geist stabil zu halten und das Immunsystem zu stärken. So können wir gemeinsam das Gesundheitssystem nachhaltig entlasten", betont Held.Ab sofort können Interessierte das Online-Training unter yu-taekwondo.at kostenlos testen. Zusätzlich werden Kimoodo (meditatives Taekwondo) und Atemtechniken angeboten.