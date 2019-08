Vor 20 ' Alkolenker rauscht mit 160 km/h Polizei davon

Das Polizei-Logo auf einem Motorrad aufgenommen am Dienstag, 7. Mai 2019, in Wien. Symbolbild Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/Lukas Huter

Während sich andere noch friedlich in ihrem Bettchen schlummerten, lieferte sich ein Wiener Polizist bereits eine wilde Verfolgungsjagd mit einem jungen Kroaten.

Der Motorradpolizist hatte gegen 6.50 Uhr früh auf der A23 Lasermessungen durchgeführt, als plötzlich ein grauer Pkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit – 139 statt der erlaubten 80 km/h – an ihm vorbei raste.



Sofort nahm der Beamte die Verfolgung auf und holte das Fahrzeug ein. Unmittelbar vor der Abfahrt Handelskai fuhr der Polizist neben das Fahrzeug des Tatverdächtigen und zeigte dem Autofahrer mittels eindeutiger Handzeichen, dass er ihm folgen solle.



Raser gab nach Verfolgungsjagd auf



Der Pkw-Fahrer nahm dies zur Kenntnis und ordnete sich hinter dem Motorrad ein. Doch anstatt die nächste Abfahrt zu nehmen, verriss der Pkw-Fahrer das Lenkrad nach links und ergriff die Flucht. Der Polizist setzte sofort hinterher, wobei Geschwindigkeiten von über 160 km/h erreicht wurden.



Ohne zu blinken fuhr der Tatverdächtige bei der Ausfahrt Kaisermühlen ab und raste in Richtung Kaisermühlendamm weiter. Als er bemerkte, dass er den Motorrad-Polizisten nicht abschütteln konnte, hielt er schließlich an.



Hohe Geldstrafe droht



Am Steuer saß ein 21-jähriger Kroate, der sich das Fahrzeug von von seinem Beifahrer (23) ausgeborgt hatte. Blöd nur, dass der junge Lenker eigentlich gar keinen Führerschein besitzt. Ein Alkomattest ergab zudem eine Alkoholisierung von veritablen 1,34 Promille.



Der Kroaten wurde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Ihm droht nun eine hohe Geldstrafe, weil er schon früher beim Fahren ohne Lenkberechtigung und Geschwindigkeitsübertretungen erwischt worden war. (red)