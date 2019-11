Die beiden jungen Italiener wurden am Freitag zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Sie hatten ihre Tat gefilmt und sich danach freudig dafür gratuliert.

Vergewaltiger feiern ihre Tat mit "High Five"

16 Minuten dauerte die Tortur, die eine 23-jährige Britin in der Nacht auf den 26. Februar 2017 durchleben musste – ein traumatisches Erlebnis, das sie womöglich ein Leben lang verfolgen wird.Die junge Frau hatte damals mit Freunden einen Club im angesagten Londoner Stadtbezirk Soho besucht und in Partylaune viel Alkohol konsumiert. Gegen 2 Uhr früh wurde sie von zwei Studenten aus Italien angetanzt, die kurz daraufhin anfingen sie zu küssen. Überwachungsaufnahmen zeigen, dass die 23-Jährige sichtbar betrunken war und sich selbst kaum aufrecht halten konnte.Lorenzo Costanzo (26) und Ferdinando Orlando (25) nutzten ihren Zustand aus und führten die Frau zwischen sich aus den Clubräumlichkeiten hinaus in ein Besenkammerl am Gang, wo sie sie vergewaltigten. Von dem, was alles in den folgenden 16 Minuten geschah, blieben der 23-Jährigen nur wenige schlimme Momente in Erinnerung.Beim Verlassen des Raumes werden die beiden Italiener und ihr Opfer wieder von einer Überwachungskamera gefilmt. Constanzo und Orlando richten ihrem Opfer noch die Kleidung zurecht, bevor sie sie auf die Damentoilette bringen. Dort wurde die junge Frau erst über eine Stunde später von Angestellten des Clubs entdeckt, wie die Metropolitan Police mitteilt.Währenddessen hatten die beiden jungen Männer bereits die Flucht ergriffen. Vor dem Gebäude fielen sich die beiden Vergewaltiger in die Arme und gratulierten sich mit einem High Five zu ihrer Tat, bevor sie sich auf ihren Smartphones einen Videomitschnitt davon ansahen.Dass die beiden geschnappt werden konnten, ist nur ihrer eigenen Dreistigkeit zu verdanken. Beide Italiener hatten Großbritannien bereits verlassen, als sie anhand der Videoaufzeichnungen als Täter identifiziert werden konnten. Im März und April 2018 klickten dann doch die Handschellen, als erst Constanzo für ein Fußball-Match nach London kam und sich Orlando nach der Festnahme seines Freundes selbst stellte.Für ihr Opfer gibt es nun nach über zweieinhalb Jahren erstmals die Möglichkeit, mit diesem traumatischen Erlebnis abzuschließen. Das Duo wurde am Freitag (22. November) von einem Londoner Gericht zu jeweils siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Beide bekannten sich schuldig."Die letzten zwei Jahre haben mich vor riesige Herausforderungen gestellt. Ich erlebe ständig die wenigen Augenblicke jener Nacht, an die ich mich erinnern kann, wieder. Es hatte mein Leben derart auf den Kopf gestellt, wie ich es mir nie vorstellen hätte können", schilderte die Frau, die das volle Ausmaß von dem was ihr alles angetan wurde erst vor Gericht erfuhr. "Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen, dass die Geschworenen die Wahrheit dessen, was mir angetan wurde, erkannt haben.""Niemand sollte das Gefühl haben, nicht sicher zu sein, wenn man mal einen Abend mit Freunden fort geht. Ich habe diesen Prozess ausgefochten und versucht stark zu bleiben, weil ich will, dass solche schrecklichen Übergriffe auf Frauen aufhören", so die 23-Jährige weiter. "Ich hoffe, dass ich mich eines Tages nicht mehr als Opfer fühlen werde und stolz auf mich sein kann, durchgehalten zu haben."