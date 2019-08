Vergewaltigung am Bahnhof: Anklage erhoben

Er soll sich als Polizist ausgegeben und eine Frau beim Linzer Bahnhof vergewaltigt haben. Jetzt erhob die Linzer Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 30-Jährigen.

Mit einer ganz fiesen Masche soll sich der Beschuldigte das Vertrauen einer 18-Jährigen erschlichen haben. Laut Anklage hat sich der 30-Jährige als Polizist ausgegeben und so die junge Frau in sein Auto beim Linzer Bahnhof gelockt.Dort soll er die 18-Jährige dann vergewaltigt haben (wir berichteten ). Die schreckliche Tat habe sich im Jänner diesen Jahres ereignet. Der Beschuldigte soll am gleichen Tag auch noch versucht haben, eine 14-Jährige unter den gleichen Vorwand in sein Auto zu locken.Dieses Mädchen glaubte ihm aber nicht und verständigte die Polizei. Auf Grund der genauen Täterbeschreibung konnte der mutmaßliche Vergewaltiger rasch ausgeforscht werden.Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass der Beschuldigte sich schon in der vergangenen Silvesternacht gegenüber einer 18-Jährigen als Polizist ausgegeben haben soll. Auch hier sei es zu sexuellen Übergriffen gekommen.Die Linzer Staatsanwaltschaft hat nun Anklage wegen sexueller Nötigung, sexueller Belästigung sowie Amtsanmaßung gegen den Mann erhoben. Es wurde auch ein Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gestellt, berichtet das "OÖ Volksblatt".Einen Prozesstermin gibt es aber noch nicht.Übrigens: Erst im Vorjahr war der 30-Jährige vom Landesgericht Linz vom Vorwurf der Vergewaltigung im Zweifel freigesprochen worden.(mip)