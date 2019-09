51-Jährige von Teenagern in Park vergewaltigt

Nach einem Disco-Besuch wurde eine 51-Jährige von einem Mädchen in den Düsseldorfer Hofgarten gelockt. Plötzlich kamen drei Burschen hinzu und vergewaltigten die Frau.

Gemeinschaftliche Vergewaltigung und Raub – diese schweren Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf jetzt gegen vier Jugendliche. Sie sollen Anfang Juni eine 51-jährige Frau überfallen und vergewaltigt haben.Zwei der mutmaßlichen Täter konnten die Ermittler mit Hilfe von DNA-Spuren ausforschen, wie die Polizei bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag schilderte. Ein Datenbankabgleich brachte sie auf die Spur eines 15-Jährigen und eines 17-Jährigen aus Ratingen.Bei den beiden Jugendlichen handelt es sich offenbar um Intensivtäter, die schon wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt sind. Sie befinden sich aktuell in U-Haft.Während der Vergewaltigung soll ein 14-Jährige dem Opfer Handtasche und Handy entrissen haben. Das Mädchen wurde ebenfalls in der Zwischenzeit festgenommen. Ein weiterer 15-Jähriger soll bei der Tat ebenfalls dabei gewesen sein.Das Opfer, eine 51-Jährige aus Wuppertal, hatte wegen Unwohlseins zwischen 04.00 und 05.00 Uhr früh eine Diskothek in der Altstadt verlassen. Auf einer öffentlichen Toilette traf sie auf die 14-Jährige, die ihr ihre Hilfe anbot. "Um frische Luft zu schnappen", führte die Teenagerin die Frau daraufhin in den Hofgarten, Düsseldorfs zentralen Park. Dort trafen sie auf die drei jungen Männer.Laut Polizei drängten die Jugendlichen die 51-Jährige immer tiefer in den Park hinein, wo sie sie schließlich auf einer Anhöhe vergewaltigten. Die Wuppertalerin schleppte sich nach der Flucht der Täter noch selbst aus dem Hofgarten zu einem nahegelegenen Hotel, wo Angestellte schließlich die Polizei verständigten.Trotz des Ermittlungserfolges bleibt noch unklar, ob das Quartett die Tat geplant hatte. Bisher haben sich die Verdächtigen bei den Einvernahmen ausgeschwiegen.