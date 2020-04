29.04.2020 15:03 Vergewaltigungsopfer biss Peiniger (22) in Penis

In der Justizanstalt Korneuburg wartet der 22-Jährige nun auf seinen Prozess. Bild: picturedesk.com/APA

Übergriff am helllichten Tag am eigenen Grundstück in Poysdorf: Eine Mutter soll von einem Asylwerber aus Afghanistan (22) missbraucht und einem Messer verletzt worden sein. Das Opfer biss dabei den Mann in den Penis.