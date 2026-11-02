i Ehepaar bereitet Nudelgericht in der Küche zu pixabay.com Küchentrick Vergiss die Mikrowelle: So bleiben Reste saftig Aufgewärmtes Essen schmeckt oft fad und trocken. Mit einem simplen Dampf-Trick werden Reis, Nudeln und Fisch wieder so lecker wie am ersten Tag. Von Technik Heute 02.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht: Man holt das Essen vom Vortag aus dem Kühlschrank, schiebt es in die Mikrowelle - und bekommt eine trockene, gummiartige Mahlzeit serviert. Besonders bei empfindlichen Speisen wie Reis oder Fisch leidet der Geschmack enorm.

Dabei gibt es eine altbewährte Methode, die viel bessere Ergebnisse liefert. Statt die Mikrowelle zu nutzen, werden die Speisen einfach in einem Topf mit etwas Wasser erhitzt. Der aufsteigende Dampf sorgt dafür, dass die Gerichte gleichmäßig warm werden und dabei ihre Frische und Feuchtigkeit behalten.

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Der Trick funktioniert vor allem bei Reis, Nudeln und Fisch hervorragend, wie chip.de berichtet. Die Mahlzeiten sollen hinterher wie frisch zubereitet schmecken. Die Speisen trocknen nicht aus, und der Geschmack bleibt erhalten.

Für welche Gerichte eignet sich der Trick?

Besonders empfindliche Speisen profitieren von der schonenden Dampfmethode. Reis wird wieder locker und körnig statt matschig. Nudeln behalten ihre Konsistenz, anstatt gummiartig zu werden. Und auch Fisch bleibt saftig und zerfällt nicht.

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Wer keinen Dampfgarer besitzt, kann auch einen einfachen Topf mit Deckel verwenden. Wichtig ist, dass nur wenig Wasser verwendet wird - die Speisen sollen dämpfen, nicht kochen. So steht dem Genuss vom Vortag nichts mehr im Weg.