Verkehrskollaps nach Lkw-Crash auf der S5

Auf der S5 kam es am Mittwoch zwischen Tulln und dem Knoten Stockerau zu einem schweren LKW-Unfall. Leser berichten von einem Verkehrskollaps.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr auf der Stockerauer Schnellstraße (S5): Ein Sattelschlepper und ein Transporter waren bei dem Crash beteiligt. Eine Person wurde dabei im Transporter eingeklemmt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Der Stau ist mehrere Kilometer lang und reicht bis Tulln –berichtete.Ein-Leserreporter steht derzeit im Stau: "Der Verkehr kam völlig zum Erliegen." Laut Ö3-Verkehrsinfo wird die S5 voraussichtlich bis 18 Uhr gesperrt sein.Neben der Feuerwehr stehen auch die Polizei, die ÖAMTC-Flugrettung und die Asfinag im Einsatz.Laut neuesten Infos war ein Sattelschlepper mit tschechischen Kennzeichen, der Weizen geladen hatte, in die Mittelleitschiene gekracht. Danach stürzte der Lkw auf die Beifahrerseite und blieb liegen. Etwa 40 Tonne Weizen ergossen sich über die Fahrbahn.Die Mittelleitschiene wurde von dem Lkw in die Gegenfahrbahn gedrückt und mehrere Brocken Beton lösten sich. Ein rund fünf Kilo schwerer Betonbrocken flog einem Pkw in die Windschutzscheibe. Dabei wurde eine Frau, die Lenkerin, schwer verletzt.Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in AKH nach Wien geflogen. Ihr Kind (etwa fünf Jahre alt) saß im Kindersitz und blieb unverletzt. Ein weiterer Pkw bekam einen Stein an die Fahrerseite. Der Pkw stieß über die Böschung, der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein drittes beteiligtes Fahrzeug hatte leichte Schäden.