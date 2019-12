Pkw kracht im Schnee-Treiben gegen Wohnhaus

Bei Eis und Schnee kam der Wagen von zwei Männern im Ortsgebiet von Neckenmarkt ins Rutschen. Sie wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und ins Spital gebracht.

In den Abendstunden des 12. Dezember 2019 kam ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf einem Güterweg im Ortsgebiet von Neckenmarkt, Bezirk Oberpullendorf, ins Rutschen und stieß in weiterer Folge frontal gegen ein Einfamilienhaus.Durch den Zusammenstoß wurden sowohl er als auch sein 29-jähriger Beifahrer verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Oberpullendorf gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.Zum Unfallzeitpunkt herrschte Schneefall im Burgenland, die Fahrbahn war schneeglatt und nicht gestreut. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt.Die Feuerwehr Neckenmarkt war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Leuten im Einsatz und führte die Fahrzeugbergung durch.