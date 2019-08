Taxler rauscht bewusstlos auf A23 gegen Tunnelwand

Plötzlich wurde der Taxifahrer bewusstlos und sein Wagen geriet außer Kontrolle. Sowohl der Lenker als auch seine zwei Passagiere wurden bei dem folgenden Crash verletzt.

Zu einem gefährlichen Zwischenfall ist es Dienstagmittag auf der Südosttangente (A23) in Wien-Landstraße gekommen: Während einer Fahrt mit zwei Fahrgästen an Bord verlor ein 48 Jahre alter Taxilenker plötzlich das Bewusstsein.Sein Wagen brach daraufhin aus der Spur und knallte gegen beide Wände des erst 2012 eröffneten Wildganstunnels. Dabei erlitten beide Fahrgäste, laut ORF handelt es sich um arabische Touristen, leichte Verletzungen. Sie wurden zwar in ein Spital gebracht, konnten dieses aber sogleich wieder verlassen.Den kurzzeitig ohnmächtigen Taxler hatte es schlimmer erwischt. Er musste mit einer Schädelprellung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der plötzliche Ohnmachtsanfall dürfte dem Bericht zufolge ein Symptom einer Krankheit sein, an welcher der 48-Jährige leidet. Ob er seinen Beruf je wieder wird ausüben können, ist derzeit nicht klar.(rcp)