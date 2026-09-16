i Meghan ist unzufrieden. REUTERS/Pierre Albouy "Ausgestreckter Mittelfinger" "Verletzt" – Meghan ist unzufrieden und bereut Umzug Harry und Meghan sind zurück in Großbritannien. Doch statt großer Familienfreude soll die Stimmung bei den Royals eher frostig sein. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry und Meghan Markle sollen sich ihre Rückkehr nach Großbritannien anders vorgestellt haben. Laut dem Magazin "Heat" fehlt bislang vor allem eines: die ersehnte Nähe zur königlichen Familie. König Charles, Prinz William und Prinzessin Anne hielten sich während der Ankunft der Sussexes in Schottland auf. Ein Insider behauptet gegenüber dem Magazin, Meghan sei darüber enttäuscht: "Harry hatte gehofft, dass sein Vater sich wirklich darüber freuen würde, sie wieder bei sich zu haben."

Auch ein öffentliches Zeichen zu Meghans 45. Geburtstag im August blieb aus. Damals soll sie sich laut Quelle "verletzt" und wie eine Außenseiterin gefühlt haben. Ein öffentlicher Glückwunsch zu Harrys 42. Geburtstag am 15. September blieb auch aus. Gleichzeitig bemüht sich das Paar offenbar um einen Neustart: Nach ihrem Aufenthalt in Montecito wollen Harry und Meghan künftig mehr Zeit in den Cotswolds verbringen. Bereits im Juli hatten sie laut Medienberichten mit Archie und Lilibet König Charles und Königin Camilla in Highgrove getroffen.

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"Elefant im Raum"

Für zusätzliche Spannungen könnten mehrere Faktoren sorgen. Die Anreise mit einem Privatjet wurde von Tom Sykes von "The Royalist" als "massiven ausgestreckten Mittelfinger gegenüber der königlichen Familie" bezeichnet. Zudem soll das neue Anwesen mehr als zwölf Millionen Pfund kosten, während Harry weiterhin wegen seiner Sicherheitsansprüche in Großbritannien mit den Behörden streitet. Im vergangenen Jahr erklärte er, Charles "spricht wegen dieser Sicherheitsangelegenheit nicht mit mir".

Eine aktuelle Umfrage ergab zudem, dass zwei Drittel der Briten eine Finanzierung seiner Sicherheit durch Steuerzahler ablehnen. Unterdessen konzentriert sich Meghan laut Insider auf die Schulbildung der Kinder.

Harry und Meghan: Ihre Liebesgeschichte in Bildern i ?

Trotzdem bleibe die Beziehung zu den Royals der "Elefant im Raum". Meghan wolle nun offenbar vor allem eines sehen: dass den bisherigen Zusicherungen auch konkrete Treffen und gemeinsame Zeit folgen. Bisher soll sie laut "Heat" den Umzug bereuen und unzufrieden mit der Situation sein.

Währenddessen heißt es aus anderen Quellen, dass es zwischen Charles und Harry erneut kriseln soll ("Heute" berichtete). Nachdem sich der König öffentlich zu den Sussexes geäußert und klargestellt hatte, dass sie künftig weiterhin keine Termine für die Krone absolvieren würden, soll ein neuer Streit zwischen Vater und Sohn entbrannt sein. Die ohnehin angespannte Beziehung könnte dadurch wieder deutlich belastet worden sein.