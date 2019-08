Verletzung bei "Völkerball": Schülerin klagte

Im Turnen hatte ein Mädchen bei einem Abschieß-Spiel eine Knieverletzung erlitten, in der Folge klagte sie auf insgesamt 13.000 Euro.

Gerichtliches Nachspiel nach einer Partie "Inselball" im Turnunterricht: Ein Schüler wollte beim "Inselball" () einen Mitschüler abschiessen, zielte auf ihn. Der Bursche rannte rückwärts und kollidierte mit einem eher unsportlichen Mädchen.Die Schülerin verletzte sich laut "Bezirksblättern" am Knie. Kurz vor Ablauf der Verjährungspflicht () klagte die Schülerin auf 13.000 Euro, davon 12.000 Euro Schmerzensgeld, und die Feststellung, dass der Schulkollege für künftige Schäden betreffend lädiertem Knie, haftet.Die Klage wurde am Bezirksgericht abgewiesen, der von Isabella Bucher (Kanzlei Lentschig) vertretene Schüler gewann den Zivilprozess. Aber der gegnerische Anwalt erkannte das Urteil nicht an, es geht demnächst am Kremser Gericht weiter. Turnlehrer zeigten sich erschüttert: "Wenn es bei Schulunfällen zu Verurteilungen kommt, gibt es künftig keine Ballspiele im Turnunterricht mehr." Wie berichtet wird Völkerball derzeit heftig kritisiert. Im Zeitalter der Egoshooter und Gewaltexzesse im Internet soll das Spiel Mobbing forcieren und zu brutal sein. (Lie)