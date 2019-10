Verliebter Bursch brach für die Ex ins Gefängnis ein

Ein 18-jähriger Deutscher ist aus Liebe in ein Gefängnis in Niedersachsen eingebrochen. Ob es sich wenigstens ausgezahlt hat, ist nicht bekannt.

Von Liebeskummer geplagt fasste ein 18 Jahre alter Deutscher den Entschluss, es noch einmal bei seiner Ex-Freundin zu versuchen. Er wollte sie zurückgewinnen - musste dazu allerdings ins Gefängnis einbrechen.Denn die Angebetete verbüßt gerade eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta in Niedersachsen. Per Anruf aus dem Häfn hatte die Frau die Beziehung beendet.Ohne andere Ausweg also kletterte der Verschmähte vor einigen Tagen über die vier Meter hohen Mauern und klammerte sich an die Gitterstäbe, die das Zellenfenster seiner Geliebten sicherten.Mitarbeiter des Gefängnisses forderten ihn auf, herunterzukommen. Doch weit gefehlt, der Bursch weigerte sich und musste von der Feuerwehr heruntergeholt werden.Ob er die Inhaftierte mit seiner Aktion umstimmen konnte, ist unklar. Jedenfalls erlitt er dabei leichte Verletzungen und kassierte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und unerlaubter Kontaktaufnahme mit Gefangenen.