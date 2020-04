Vermeintlicher Dachbrand sorgte für massiven Rauch

Passanten wurden auf eine massive Rauchentwicklung aufmerksam, die zu einem vermeintlichen Dachbrand führten. Allerdings konnte die Feuerwehr Entwarnung geben.

Am Mittwoch um 10.15 Uhr kam es in der Mollardgasse, Ecke Anilingasse in Wien-Mariahilf zu einem vermeintlichen Dachbrand. Besorgte Passanten alarmierten wegen einer massiven Rauchentwicklung die Feuerwehr, die jedoch Entwarnung geben konnte.Es handelte sich nämlich um eine defekte, ölbetriebene Zentralheizung, sagte der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber "". "Der Rauch ist aus dem Schornstein gekommen und war sofort nach der Abschaltung nicht mehr Existent."Im Gebäude selbst kam es zu keiner Rauchentwicklung. Auch Personen wurden dabei nicht verletzt.