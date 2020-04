Hund "Belli" seit Ende März verzweifelt gesucht

Die Betreiber der Facebook-Seite "Hunde entlaufen vermisst gefunden in Österreich" suchen seit Ende März nach dem entlaufenen Hund "Belli".

Seit Ende März wird der kleine Hund "Belli" vermisst. Laut den Betreibern der Facebook-Seite "Hunde entlaufen vermisst gefunden in Österreich" ist der kleine Hund am Wienerberg in Favoriten aus der Hundezone entlaufen."Belli" soll aus der aufgegangenen Tür in der Hundezone entwischt sein und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Facebook-Seiten-Betreiber vermuten, dass der Hund von jemandem gefunden, mitgenommen und behalten wurde.Hinweise können an den "TSV Hunde entlaufen" unter der Telefonnummer 0664 91 49 350, per E-Mail an hund.entlaufen.vermisst.gefunden@gmx.at



oder an die Facebook-Seite www.facebook.com/TSVHundeentlaufen/ gegeben werden.