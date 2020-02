Vermisste 15-Jährige nach Morddrohungen wieder da

Seit letzter Woche war die 15-jährige Aneta M. ("Anni") aus Brunn am Gebirge abgängig. Am Donnerstagabend wurde sie in Wien von der Polizei gefunden.

Am Mittwoch, dem 19. Februar 2020, verschwand Aneta M. spurlos. Ihre Eltern erstatteten eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Über eine Woche fehlte von der Jugendlichen aus Brunn am Gebirge (NÖ) jede Spur.Das Mädchen verließ am Morgen des besagten Tages wie gewöhnlich das Haus und besuchte anschließend die Schule in Baden. Gegen Mittag benachrichtigte sie ihre Mutter, sie wolle bei einer Freundin übernachten und werde daher nicht nach Hause kommen. Um 16 Uhr wurde sie am Bahnhof Meidling dann das letzte Mal gesehen. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren nach dem Teenager.Am Mittwoch bekam der Stiefvater von Aneta Morddrohungen per Telefon. "Eine unbekannte Nummer rief mich an und eine Stimme im gebrochenem Deutsch drohte mich und meine Frau umzubringen", erzählt der besorgte Stiefvater gegenüber. Anschließend habe er bei der Polizei Anzeige erstattet. Er vermutet, dass Freunde seiner Stieftochter dahinter stecken könnten.Am Donnerstagabend bekamen die besorgten Eltern einen Anruf von der Polizei. Die vermisste 15-Jährige wurde gegen 21 Uhr in einem Autobus in Wien-Liesing, gemeinsam mit einem Burschen, aufgegriffen. "Wir können nicht mit ihr sprechen, weil uns die Absorge entzogen wurde. Daher müssen wir nun warten, bis sich das Jugendamt mit uns in Verbindung setzt", erzählt Anetas Stiefvater gegenüber. Momentan befindet sich Aneta in einer Jugendbetreuungsanstalt.