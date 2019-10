Vermisste Frau (66) im Weingarten aufgefunden

Eine 66-Jährige war im Raum Paudorf von einem Spaziergang nicht mehr heimgekehrt, verbrachte die Nacht im Weingarten – gefunden!

In Paudorf im Bezirk Krems-Land hat Dienstagfrüh die Suche nach einer 66-Jährigen ein erfolgreiches Ende genommen. Die nach Angaben der Exekutive demente Frau wurde gegen 8.15 Uhr in einem Weingarten gefunden.Die groß angelegte Suchaktion hatte am frühen Montagabend begonnen, musste laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker aber aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden.Beteiligt waren neben einem Hubschrauber des Innenministeriums mehrere Hundeführer sowie rund 45 Feuerwehrleute. Die Abgängige war Schwarzenecker zufolge von einem Spaziergang nicht mehr heimgekehrt.