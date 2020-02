Vermisster Langenloiser wurde tot aufgefunden

Traurige Gewissheit für die Familie von Karl Z. (77): Der Vermisste aus Langenlois wurde Sonntagnachmittag tot aufgefunden.

Seit 29. Jänner galt der 77-jährige Karl Z. aus Langenlois (Bezirk Krems-Land) als vermisst. Der Pensionist war im Pflege- und Betreuungszentrum Langenlis untergebracht, am Abend wurde der unter Demenz leidende Mann nicht mehr in seinem Zimmer gesehen.Eine große Suchaktion wurde gestartet, die Familie wandte sich über Medien und Social-Media-Plattformen an die Öffentlichkeit.Am Sonntagnachmittag wurde der Vermisste nun in einem Augebiet bei Zöbing nahe der Festhalle von jungen Teilnehmern einer Faschingsveranstaltung tot aufgefunden. Der 77-Jährige starb eines natürlichen Todes – die Trauer bei der Familie und in der Gemeinde ist groß.