i Wie und warum Matthew Collado ums Leben kam, ist bis heute ein Rätsel. (Symbolbild) Bild von jarmoluk auf Pixabay Mysterium in New York Vermisster (29) steckte wochenlang tot im Kamin Ein Kammerjäger entdeckte die Leiche von Matthew Collado (29) im Schornstein einer Schule. Seine Mutter sucht verzweifelt nach Antworten. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war der 10. Mai 2026, Muttertag in den USA. Matthew Collado hatte sich mit seiner Mutter Sophia Wood verabredet. Doch er meldete sich nicht. Die verzweifelte Mutter schrieb ihm eine SMS, bekam jedoch keine Antwort.

Drei Tage später meldete Wood ihren 29-jährigen Sohn als vermisst. Überwachungskameras zeigten, wie Collado am 9. Mai gegen 3 Uhr nachts sein Haus im New Yorker Bezirk Queens verließ. Es war das letzte Mal, dass er lebend gesehen wurde.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das US-Medium CBS News berichtet, machte am 30. Juni ein Schädlingsbekämpfer die schreckliche Entdeckung.

Er war zu einer Schule im Stadtteil Glendale gerufen worden, weil es dort penetrant nach Verwesung roch.

Kammerjäger fand zuerst einen Schuh

Als der Kammerjäger die Ascheklappe des Schornsteins untersuchte, entdeckte er zuerst einen Schuh - dann menschliche Überreste. Die Leiche hatte möglicherweise bereits mehrere Wochen im Kamin gelegen. Ein Hausmeister alarmierte sofort die Polizei.

Erst einen Monat nach dem Fund konnte der Tote anhand von Zahnunterlagen identifiziert werden. Für Mutter Sophia Wood brach eine Welt zusammen. "Das wirkt alles so untypisch. Das wirkt alles so seltsam", sagt sie verzweifelt.

Die Bilder des Tages i ?

Todesursache weiterhin unklar

Wie und warum Matthew Collado ums Leben kam, ist bis heute ein Rätsel. Auch was ihn mitten in der Nacht aus dem Haus trieb und wie er in den Schornstein der Schule gelangte, bleibt ungeklärt.

"Es kommt mir vor wie ein absoluter Albtraum", so die Mutter, die sich nun an die Öffentlichkeit wendet.