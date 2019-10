Vermisster kehrt nach eineinhalb Jahren zurück

Im April 2018 verschwand ein damals 26-Jähriger aus Berlin. Am vergangenen Freitag kehrte er in sein Elternhaus zurück.

Glückliche Wende

Die Berliner Polizei berichtete am Nachmittag von einem glücklichen Ausgang aus einer Vermisstenanzeige. Ein Mann kehrte nach Hause zurück, nachdem er eineinhalb Jahre als vermisst gegolten hatte.Am 20. April 2018 vermeldete die Berliner Polizei einen Vermissten. Bei der Person handelte es sich um Niels B., einen (damals) 26-Jährigen, der sich letztmalig Anfang des Jahres 2018 bei seiner Mutter gemeldet hatte. Die Aussendung der Polizei beschrieb das Sehvermögen des Mannes als "stark beeinträchtigt".Schon Ende 2017 soll B. seine Berliner Wohnung im Stadtteil Marzahn nur noch gelegentlich aufgesucht haben. Weiters hieß es, dass der Vermisste dazu neige sich völlig von der Außenwelt abzukapseln, wenn er sich unter Druck gesetzt fühle.Am Montag dann die überraschende Wende. Wie der Twitteraccount der Berliner Polizei lapidar mitteilte, sei der Mann wieder aufgetaucht. "Er ist am vergangenen Freitag (4.10., Anm.) in sein Elternhaus zurückgekehrt". Über die Umstände der Rückkehr und den Verbleib in den vergangenen 18 Monaten, machte die Polizei keine Angaben.