Verona Pooth offenbart ein Gspusi mit Donald Trump

In der nächsten Folge "Promi Shopping Queen" verrät die 51-Jährige ein pikantes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit.

Damals hieß Verona Pooth noch Verona Feldbusch und zog als Schönheitskönigin alle Blicke auf sich. Auch einem gewissen Donald Trump, mittlerweile Präsident der Vereinigten Staaten, fiel sie dabei ins Auge."Wir waren 100 internationale Schönheitsköniginnen", so Verona. "Und sein Großvater kommt aus Deutschland und er kam immer zu mir, weil ich 'Miss Germany' war und weil er sich für das Land interessierte, und so hatten wir ein kleines Techtelmechtel.""Und anschließend wurde ich 'Miss American Dream'. Warum auch sonst, wenn man überlegt", erklärte Verona in der neuen Folge "Promi Shopping Queen", die am 4. August auf "VOX" zu sehen sein wird.Pikantes Detail am Rande: Donald Trump war zum Zeitpunkt des "Techtelmechtels" mit der Schauspielerin Marla Maples verheiratet.(lfd)