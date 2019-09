Verona, was ist nur mit deinem Gesicht passiert?

Eigentlich wollte Verona Pooth nur die Werbetrommel für ihre Lesetour rühren. Doch ihre Fans haben ein ganz anderes Thema: das Foto, das sie auf Instagram gepostet hat.

Verona Pooth, Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen, sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Posting gerade für reichlich Gesprächsstoff.Auf dem Foto präsentiert die 51-Jährige nämlich ihr neues Buch mit dem Titel "Nimm dir alles, gib viel!". Doch bei ihren Fans fällt der Blick eher nicht auf die Lektüre - oder auf ihr sexy Outfit.Stattdessen haben sie nur Augen für das Gesicht von Verona. Denn viele ihrer Follower erkennen die erfolgreiche Unternehmerin kaum wieder.Ein besorgter User schreibt das, was sich viele denken: "Super Frau, super Figur, aber das Gesicht wirkt sehr fremd?" Und tatsächlich sieht Verona auf dem Instagram-Foto nicht wirklich so aus, wie auf dem Cover ihres Buches.Das Werbemodel ist bekannt dafür, dass sie viel für ihren Körper tut. Immer wieder postet sie Videos, auf denen sie beim Training zu sehen ist.Bereits in der Vergangenheit hatte Verona Pooth zugegeben, bei einem Beauty-Doc etwas nachgeholfen zu haben. Eine Lippen-Aufspritzung im Jahr 2016 ging allerdings ordentlich schief.(wil)