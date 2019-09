3. Hochzeit! Verona und Franjo sagen nochmal "Ja"

Moderatorin Verona Pooth will ihren Franjo ein drittes Mal heiraten.

Obwohl sie schon einander zwei Mal einander das Ja-Wort gaben, will Verona Pooth ihren Franjo nochmal heiraten. "Ja, wir beide planen eine Hochzeit", verriet die Moderatorin gegenüber "Promiflash".Grund dafür gibt ihnen ihr Sohn Rocco (8). "Irgendwann hat Roccolito mal gesagt: Mami, dein Kleid ist so schön. Aber wo bin ich auf den Fotos?", erzählt sie weiter. Damit ihr Sohn also auch aufs Hochzeitsfoto kommt, gibt es eine dritte Trauung.Das erste Mal heirateten die beiden vor rund 15 Jahren im kalifornischen San Diego. Ein Jahr später gab es noch eine große Hochzeit im Wiener Stephansdom.Wann die dritte Hochzeit stattfinden wird, ist nicht bekannt.