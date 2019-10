Verrückt: Sieben Stunden Wartezeit am Amt

Das Büro der MA 35 für EU- und EWR-Bürger in der Arndtstraße 67 (Meidling) ist nicht für Schnelligkeit bekannt. Ein Anwalt macht seinem Ärger nun auf Luft.

Unterstützung soll kommen

27 negative Bewertungen finden sich auf Google. Häufigster Kritikpunkt: stundenlange Wartezeit. Anwalt und Grünen-Politiker Georg Bürstmayr machte nun auf Twitter seinem Ärger darüber Luft.Der Klient eines Bekannten wollte sich in Wien anmelden. Dazu brauchte er eine Anmeldebescheinigung. "Er wartete sieben Stunden, um seine Papiere abgeben zu dürfen", so Bürstmayr."Manche Betroffene brauchen sogar einen Urlaubstag, nurum Formulare abzugeben", ärgert sich der Anwalt. Online geht das nicht, persönliches Erscheinen ist gesetzlich verankert. "Im Oktober haben wir besonders viel Andrang wegen der Studenten", erklärt MA-35-Chef Werner Sedlak."Wir werden mehr Personal einstellen. In den nächsten Wochen soll Unterstützung kommen." Vielleicht gibt's dann auch bessere Bewertungen auf Google.