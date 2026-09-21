i Künstliche Intelligenz am Computer pixabay.com Geheime Apple-KI Versteckter Chatbot auf deinem Mac entdeckt Apple hat ein lokales KI-Modell im Mac versteckt. Es läuft ohne Internet, ohne Abo - und du kannst es mit einem simplen Befehl aktivieren. Von Technik Heute 21.09.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen Mac mit M1-Chip oder neuer besitzt, hat einen geheimen KI-Assistenten direkt auf dem Gerät. Die sogenannten Apple Foundation Models sind ein lokales Sprachmodell, das ohne Cloud-Anbindung funktioniert - und damit auch keine sensiblen Daten ins Internet schickt.

Mit macOS 27 (Golden Gate) lässt sich dieses System-Modell erstmals direkt über das Terminal ansprechen. Alles, was man dafür braucht, ist ein Terminal-Fenster und den Befehl "fm". Danach kann man mit der KI chatten, Texte zusammenfassen oder Fragen stellen.

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Wie es bei t3n heißt, sind die Foundation Models eigentlich der zentrale Unterbau von Apple Intelligence. Das ist jene KI-Lösung, die es etwa erlaubt, Dokumente oder E-Mails umzuformulieren. Voraussetzung ist, dass Apple Intelligence auf dem Gerät eingerichtet wurde.

So funktioniert die Nutzung

Um zu starten, öffnet man einfach das Terminal - etwa über die Spotlight-Suche. Dann tippt man "fm" ein und bestätigt mit Enter. Beim ersten Start muss man eventuell noch den Nutzungsbedingungen zustimmen. Mit dem Befehl "fm chat" startet man einen richtigen Chat-Dialog.

Das Modell kann Texte zusammenfassen, beim Formulieren helfen und Fragen beantworten. Es lassen sich auch Dokumente oder Bilder übergeben. Allerdings hat die versteckte KI auch Grenzen: Bei Logikfragen, Code-Generierung oder Matheaufgaben kann sie Schwierigkeiten haben.

Einschränkungen beachten

Wichtig zu wissen: Es handelt sich um ein kleines Modell mit begrenztem Token-Umfang. Auf einem Mac mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher stehen nur 4.096 Token zur Verfügung, auf stärkeren Geräten das Doppelte. Außerdem halluziniert das Modell gelegentlich.

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Für normale Nutzer ist das System-Modell vor allem eine Art Easter Egg, mit dem sich offline experimentieren lässt. Wer mehr damit machen will, muss sich mit Terminal-Befehlen und Skripten vertraut machen. Nicht verwechseln sollte man es mit Siri AI, das zusätzlich Cloud-Funktionen nutzt.