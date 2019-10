Versuchter Diebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei veröffentlicht das Bild eines Mannes, der versucht haben soll Handys zu stehlen und ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach einem unbekannten Täter, dem der versuchte Diebstahl zweier hochpreisiger Mobiltelefone vorgeworfen wird. Bereits am 2. April diesen Jahres ereignete sich der Vorfall, bei dem sich der Unbekannte zwei Geräte in einem Fachgeschäft in der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt zeigen ließ.Der vorgebliche Käufer steckte die zwei Handys ein und flüchtete in einem unbemerkten Moment. Zwar konnte der Mitarbeiter den Mann einholen, er wurde aber vom mutmaßlichen Dieb attackiert. Es folgte ein Gerangel, bei dem der Verdächtige das Diebesgut verlor. In weiterer Folge ließ er vom Mitarbeiter ab und flüchtete ohne Beute.Im Zuge der Videoüberwachung konnte ein Foto des Verdächtigen gemacht werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichte die Polizei dieses. Falls du sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes machen kannst, wende dich bitte an den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Tempelgasse unter der Telefonnummer 01 31310/63370.