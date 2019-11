Verunfallter Pkw auf Gleis sorgte für Streckensperre

Ein verunfallter Pkw blockierte für fast zwei Stunden die Pottendorfer Linie. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste ausrücken.

Die Feuerewer Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wollte am Dienstagabend auf einer Baustelle in der Wiener Neustädter Straße im Zuge einer Einsatzübung die Menschenrettung vom Dach eines Mehrparteienhauses üben, als plötzlich aus der Übung ein ernster Einsatz wurde.„Unsere Übung hatte gerade begonnen und wir waren dabei die Lage zu erkunden, als plötzlich ein Feuerwehrkamerad meldete, dass ein Pkw in der Nähe vom Bahnhof von der Fahrbahn abgekommen ist", so der Kommandant der Feuerwehr Ebreichsdorf, Michael Ditzer. Der Einsatzleiter fuhr sofort mit einem Einsatzfahrzeug zur vermeintlichen Unfallstelle zu und musste feststellen, dass zuvor ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen war und auf den Gleisen der Pottendorfer Linie stand.„Ich hab sofort über die Bezirksalarmzentrale den Bahnverkehr einstellen lassen", so der Kommandant. Die restlichen Feuerwehrkameraden beendeten sofort die Übung und fuhren zum Unfallort zu. Der Unfalllenker war bereits in Sicherheit, das Fahrzeug blockierte jedoch eines der beiden Gleise.Nachdem die ÖBB den Strom abdrehte und die Leitungen erdete, konnte die Feuerwehr mittels Kran den Pkw bergen. Der Bahnverkehr musste für fast zwei Stunden eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.