Verurteilter flüchtet durch Sprung aus 2. Stock

Am Sonntag führten Beamte in Wien-Simmering einen Vorführungsbefehl durch. Doch der 27-Jährige wollte sich den Beamten durch ein gewagtes Manäver entziehen.

Spektakuläre Szenen in Wien-Simmering. Am Sonntagvormittag wurden Beamte in der Eyzinggasse im elften Wiener Gemeindebezirk vorstellig, um einen 27-Jährigen zum Strafantritt abzuholen. Der Mann hat eine mehrmonatige Freiheitsstrafe anzutreten.Als der Gesuchte die Polizisten vor seiner Wohnung bemerkte, sprang er aus dem Fenster im zweiten Stock und versteckte sich zunächst in einem begehbaren, öffentlichen Bereich im ersten Stock. Während der Durchsuchung des Gebietes, setzte er seine Flucht fort.Doch auch das half ihm nichts. Denn nach einer etwa 500 Meter langen Verfolgung konnten die Beamten den Verurteilten einholen und festnehmen.