Verwesende Leiche in Klagenfurter Wohnung

Am 6. September gegen 18 Uhr verständigte der Nachbar eines 58-jährigen Klagenfurters die Polizei, da aus dessen Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt Verwesungsgeruch wahrzunehmen war.In der Wohnung stießen die Polizisten auf den verstorbenen 58-Jährigen. Aufgrund der Auffindungssituation – aufgezogene Einwegspritzen, Suchtmittelutensilien – und da die Todesursache nicht einwandfrei feststellbar war, wurde seitens der Staatsanwaltschaft die Obduktion des Leichnams angeordnet.Dabei wurde festgestellt, dass der Mann suchtmittelhältige Substanzen eingenommen hat. Das chemisch-toxikologische Gutachten der Gerichtsmedizin steht noch nicht fest. Somit steht die Todesursache zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.