Vor 1 h Verwöhnter Teenager versenkt nagelneuen BMW

Ein 22-Jähriger hat von seinem Vater einen teuren BMW geschenkt bekommen. Warum er ihn kurz darauf im See versenkt? Der Grund ist unglaublich!

Ein 22-jähriger Inder hat von seinem Vater einen rund 45.000 Euro teuren, weißen BMW zum Geburtstag geschenkt bekommen.



Was für andere Teenager ein Traum wäre, passt dem jungen Mann so gar nicht. Er versenkt den Wagen kurzerhand in einem Fluss in Haryana.



Warum? Er hätte es lieber gehabt, wenn ihm Papi einen Jaguar gekauft hätte. (jd)