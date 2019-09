Vespa brannte nach Unfall, Lenker verletzt

Nach einem Unfall in Wr. Neudorf (Bez. Mödling) ging am Mittwoch ein Motorrad in Flammen auf und brannte komplett ab.

Nach einer Kollision kam am Mittwoch in der Wiener Neudorfer Schillerstraße ein Lenker mit seiner Vespa zu Sturz. Das Motorrad ging in Flammen auf, der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde aber unbestimmten Grades verletzt.



Erste Versuche von couragierten Verkehrsteilnehmern, welche zwei Pulverlöscher im Auto mit hatten, zeigten bis zum Eintreffen der Feuerwehr ihre Wirkung. Die Florianis erledigten dann den Rest und schleppten die völlig kaputte Vespa ab.



Für die Dauer der Arbeiten musste die Schillerstraße durch die Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der verletzte Lenker wurde vom ebenfalls anwesenden Roten Kreuz versorgt.



(min)