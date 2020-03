Coronatest lässt TV-Beauty Swarovski zittern

Weil sich die "Let's Dance"-Moderatorin in Spanien aufgehalten hat, musste sie auf das Coronavirus getestet werden. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Swarovski macht Ergebnis öffentlich

"Let's Dance" ohne Live-Publikum

Erst kürzlich reiste Model Victoria Swarovski (26) für ein Foto-Shooting nach Spanien. Zwar wurde das Land zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Risikogebiet erklärt, doch mittlerweile hat sich die Situation drastisch verändert: Die Hauptstadt Madrid , in der sich Victoria Swarovski aufhielt, gilt als eine der stärksten betroffenen Gebiete, in dem das Coronavirus wütet.Nachdem Victoria Swarovski von der dramatischen Situation erfuhr, unterzog sie sich sofort freiwillig einem Covid-19-Test. Auf Instagram erklärt die "Let's Dance"-Moderatorin, auch alle sozialen Kontakte augenblicklich abgebrochen zu haben, um ihr Umfeld zu schützen. Jetzt meldet sie sich mit einem Video auf dem Social Media-Kanal zurück und teilt ihr Testergebnis mit Followern und Fans."Der Test ist negativ ausgefallen", freut sich Swarovski und ist erleichtert. Am kommenden Freitag kann sie zusammen mit Kollege Daniel Hartwich (41) durch eine weitere "Let's Dance"-Sendung führen.Wie bei anderen TV-Shows verzichtet man aus Sicherheitsgründen auch bei der RTL-Tanzsendung ab sofort auf Live-Publikum. In der letzten Ausgabe waren noch Freunde und Familien der prominenten Tanzschüler im Studio mit dabei, darunter auch Schlagersänger Michael Wendler (47), der seiner Freundin Laura Müller (19) die Daumen drückt.