Victoria's Secret engagiert erstes Transgender-Model

Die gebürtige Brasilianerin Valentina Sampaio wirbt für eine neue Kollektion der Dessous-Marke "Victoria's Secret".

Valentina Sampaio hat es geschafft: Die 22-Jährige ist das erste Transgender-Model, das für "Victoria's Secret" arbeiten darf. Auf Instagram teilte sie ein Foto vom Shooting.Das Unterwäschen-Unternehmen ist in den vergangenen Jahren immer wieder in Kritik geraten, zuletzt wegen transphoben Äußerungen von Marketing-Chef Ed Razek.Gegenüber der "Vogue" meinte er damals: "Sollten wir Transgender-Models in der Show haben? Nein. Nein, ich finde, wir sollten das nicht. Warum? Weil die Show eine Fantasie ist."Doch nun wolle man das Image aufpolieren, wie Model Shanina Shaik in einem Interview verriet. Heuer findet nämlich zum ersten Mal in der Fashion-Geschichte die beliebte Dessous-Show nicht statt.Sampaio ist in der Modebranche längst keine Unbekannte. 2017 schaffte sie es als erstes Transgender-Model auf das Cover der "Vogue". Zudem ist sie Sprecherin der Kosmetikfirma "L'Oreal". Daneben modelte sie für diverse Modelabels, unter anderem für Marc Jacobs. (LM)