20.04.2020 17:39 Wiener geht vor McDonald's kilometerlangen Stau ab

Tausende Burger-Fans in Österreich konnten die "Neueröffnung" von McDonald's nicht mehr erwarten und holten sich gleich am Montag ihre Menüs beim "McDrive"-Schalter ab. Dabei nahmen sie auch lange Wartezeiten in Kauf.