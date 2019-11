Video: Tanzende Sanitäter aus Steyr im Netz ein Hit

Die Rot-Kreuz-Sanitäter aus Steyr können nicht nur retten, sondern auch tanzen. Sie haben die bekannte "Git Up"-Challenge erfolgreich gemeistert.

Elf Sanitäter aus Steyr schwingen das Tanzbein

Ob Polizisten, ganze Krankenhaus-Belegschaften oder sogar Bewohner eines Seniorenheims – kaum jemand kann sich der in den USA geborenen Tanz-Challenge entziehen.Zum viralen Trend wurde die "Git Up Challenge", als sie ein Schüler namens Harvey Bass, herausgeputzt in Anzug und Krawatte, in der Cafeteria seiner Schule ausführte - und dafür prompt suspendiert wurde.Immer mehr lassen sich vom Hit von Blanco Brown mitreißen und schwingen zu dem Country-Ohrwurm ihre Hüften.Die "Git up"-Challenge geht um die Welt und erreichte nun auch die Rot-Kreuz-Sanitäter in Steyr. Diese veröffentlichten am Dienstag ihr ganz persönliches "Git Up"-Challenge-Video auf ihrer Facebook-Seite.In dem 160 Sekunden langen Clip tanzen elf Sanitäter in der Bezirksleitstelle in Steyr. Für die nötige Beleuchtung im Hintergrund sorgen die Blaulichter der Rettungsautos. Laut Franz Hackl, Pressesprecher des Roten Kreuzes in Steyr, haben die Sanitäter die Choreographie selbst einstudiert und fünf Wochen dafür trainiert. In ihrer Freizeit haben sie das Video dann letzte Woche aufgenommen."Wenn du jetzt Lust bekommen hast mit uns zu tanzen, dann hol dir hier deine Jacke" – wirbt das Rote Kreuz mit dem Video um neue "Tänzer".Der Beitrag kommt auf Facebook gut an, wurde schon einige Male geteilt. Man darf nun gespannt sein, wer noch aller die Tanz-Challenge annimmt...