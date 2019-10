Video von Robert Geiss sorgt für Ekel bei Fans

TV-Millionär Robert Geiss hat ein Video auf Instagram gepostet, mit denen er gleich für zwei Ekel-Momente bei seinen Followern sorgte.

Mit seinem neuesten Instagram-Videos erhitzt Robert Geiss gerade die Gemüter seiner Fans. In dem Clip sitzt der TV-Millionär gemeinsam mit seiner Frau Carmen in einem schicken Restaurant.Allerdings hat es sich auf dem Tisch bereits ein ungebetener Gast gemütlich gemacht. Eine Stinkwanze hatte sich nämlich auf den Platz der Geissens verirrt.Und das Tier scheint sich auf dem Finger des 55-Jährigen sichtlich wohlzufühlen, wie auf dem Video zu sehen ist. Allerdings fällt den Followern nicht nur die Wanze ins Auge.Vor allem der Fingernagel von Robert Geiss löst bei vielen Fans ein Ekel-Gefühl aus. Dieser ist einigen Followern nämlich deutlich zu lang."Der Fingernagel müsste auch mal geschnitten werden" oder "Ich finde das mega eklig so einen langen kleinen Fingernagel", ist unter den Kommentaren zu lesen. Andere gehen aber sogar noch einen Schritt weiter und sprechen gar von einem "Koksnagel".Das lässt sich die Ehefrau von Robert Geiss natürlich nicht gefallen und kommentiert das Video ebenfalls. Was Carmen zu dem Clip und dem Fingernagel schreibt, siehst du im Clip oben.