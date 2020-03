Hier fährt Panzer aus Österreich an EU-Grenze

Der Innenminister hat mehrere Cobra-Einsatzkräfte an die EU-Grenze zwischen der Türkei und Griechenland geschickt.

Seit Mittwoch steht auch Österreich an der EU-Grenze zwischen Griechenland und der Türkei im Einsatz. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) entsandte ein Team von 13 Cobra-Einsatzkräften (davon zwei Piloten) mit zwei Drohnen, einer Nachtsichtausrüstung, Wärmebildkameras und einem gepanzerten Fahrzeug zum Grenzschutzeinsatz. Das Cobra-Team ist während des Einsatzes in Griechenland der griechischen "Schwestereinheit" EKAM unterstellt. Ein Video auf Twitter zeigt nun die Patrouille des gepanzerten Fahrzeugs an der EU-Grenze.Wie berichtet, schickt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Flüchtlinge an die Grenze, um Druck auf die EU auszuüben. Die EU-Hilfsgelder für die Flüchtlingsaufnahme werden ihm nicht schnell genug überwiesen."Die Cobra-Beamten an der griechisch-türkischen Grenze sind auch unsere vorgelagerten Augen und Ohren vor Ort. Wir verfügen daher in Echtzeit und 24/7 über ein aktuelles Lagebild und können unsere Maßnahmen rasch danach ausrichten", so Nehammer in einer Aussendung.Neben dem Cobra-Team befinden sich bereits 14 österreichische Beamte im Frontex-Einsatz in Griechenland. Im Rahmen des Soforteinsatzes von Frontex werden insgesamt weitere 100 Beamte nach Griechenland entsandt, davon wurde Österreich ein Kontingent von fünf Beamten zugeteilt.