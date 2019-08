Video zeigt Hagel-Sturm, der für Chaos sorgte

Schwere Unwetter zogen am Montagabend über Bad Ischl. Der Sturm zog mit Hagel, Blitz und Donner übers Land. Dieses Video zeigt den Hagelsturm in einem Privatgarten. (Video: ff-badischl.at)

Schwere Unwetter haben in Oberösterreich in der Nacht auf Dienstag für schwere Schäden gesorgt. Zahlreiche Keller wurden überschwemmt.

Sintflutartige Regenfälle, Hagel, Sturm, Blitz und Donner. Gegen 20 Uhr zog ein gewaltiges Unwetter über Oberösterreich. Besonders betroffen waren der Süden und der Südwesten des Landes.Ein Privatvideo zeigt, wie der Sturm mit dicken Hagelkörnern plötzlich übers Land fegte.In Bad Ischl gingen ab 20 Uhr fast minütlich Meldungen ein. 40 Mal musste die Feuerwehr ausrücken.Am schlimmsten waren die Überflutungen. „Weil die Kanalisation übergelaufen ist und die Kanaldeckel hochgegangen sind. Jetzt hat es die Fäkalien in die Häuser zurückgedrückt und die Keller überflutet", so Hannes Stibl von der Feuerwehr im ORF.29 Liter regnete es in Bad Ischl pro Quadratmeter.Der viele Regen sorgte für gefährliche Situationen. Auf der B145, der Salzkammergutstraße, löste sich ein großer Felsbrocken, stürzte auf die Fahrbahn.„Da ist ein Felsbrocken auf die Straße heruntergestürzt. Wir mussten die Straße dann während des Einsatzes sperren. Passiert ist soweit zum Glück nichts", so Stibl.Auch im Innviertel war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Besonders schlimm hat es Altheim erwischt. Zahlreiche Keller sind unter Wasser gestanden.Kanaldeckel wurden von den Wassermassen nach oben gedrückt. Meldungen, wonach das Wasser teils bis in den ersten Stock stand, dürften etwas übertrieben sein. Zahlreiche Keller waren aber völlig überflutet, wie Fotos zeigen.(rep)