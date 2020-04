Video zeigt: Masken werden vor Supermarkt verteilt

Seit Mittwoch werden auf Anordnung der Regierung vor den Supermarkt-Filialen Schutzmasken verteilt. So soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

Die Bundesregierung präsentierte am Montag neue Maßnahmen gegen das Coronavirus. Um die Kurve weiter abzuflachen, werden seit Mittwoch vor den Supermarktfilialen Schutzmasken verteilt. Da allerdings noch nicht alle Filialen den Mundschutz geliefert bekommen haben, wird dies nach und nach ausgeweitet. Ab 6. April ist diese Maßnahme dann für alle Supermärkte verpflichtend.machte einen Lokalaugenschein in Wien-Döbling und tatsächlich wurden vor eine, Spar die ersten Masken bereits verteilt. Laut dem Mitarbeiter reagieren die Kunden bislang durchaus positiv auf die neue Maßnahme: "Es sind genug Masken für alle da. Auch die Stimmung ist ruhig und entspannt."Laut Experten müssen die sogenannten MNS-Masken entsorgt werden, sobald sie durchfeuchtet sind. In der Regel sollte sie nicht länger als drei bis vier Stunden getragen werden.Die Masken selbst schützen vor allem die Menschen in unserer Umgebung, da sie die Tröpfcheninfektion, wie beispielsweise durch das Niesen, verhindern. Dennoch sollte der vorgegebene Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter eingehalten werden.