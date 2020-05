Video zeigt Todes-Duell von Hornisse und Maus

Das Video eines erbitterten Kampfes um Leben und Tod zwischen einer Maus und einer Asiatischen Riesenhornisse macht auf Twitter gerade die Runde.

Das Video wurde auf dem Twitter-Profil von "Welcome to Nature" veröffentlicht und zeigt den tödlichen Kampf zwischen einer Asiatischen Riesenhornisse (Vespa mandarinia) und einer kleinen Maus.Der Ort und das Datum, an dem die Aufnahme gemacht wurde, sind nicht bekannt. Die Aufnahme macht derzeit aber in den sozialen Medien die Runde und wurde etwa auch von der britischen "Daily Mail" veröffentlicht.Auf dem Clip ist zu sehen, wie sich die Maus gegen die Angriffe der Asiatischen Riesenhornisse zu wehren versucht, doch das Insekt ist einfach viel zu schnell. Immer wieder sticht die Hornisse auf das Nagetier ein und verabreicht der Maus so ihr Gift.Der Kampf ist schließlich nach nur kurzer Zeit vorbei und dieAsiatische Riesenhornisse hat das Duell gewonnen.Die Asiatische Riesenhornisse ist für ihre hohe Aggressivität bekannt und ist auch für den Menschen nicht ganz ungefährlich. So sterben etwa im Durchschnitt etwa 40 Menschen pro Jahr am Stich des Insekts.Neben dem asiatischen Raum wurde die Asiatische Riesenhornisse bereits in den USA und in Kanada gesichtet. In Europa gibt es das Insekt aber (noch) nicht.