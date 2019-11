Video zeigt, wie Kellnerin von "Geist" verfolgt wird

Eine Überwachungskamera hat einen vermeintlichen Geist in einem Restaurant in England eingefangen. Das Wesen hatte die Gestalt eines kleinen Mädchens.

Beweist dieses Video, dass es Geister gibt? In einem Restaurant im englischen High Petergate soll nämlich tatsächlich ein Gespenst gesichtet worden sein.Eine Überwachungskamera des Lokals hat den vermeintlichen Geist sogar eingefangen. Darauf ist zu sehen, wie ein Schatten durch das Restaurant spaziert.Es hat den Anschein, als ob ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid putzt und wenig später auf die Kellnerin zufliegt. Handelt es sich dabei etwa wirklich um einen Geist?Der Manager des Restaurants ist davon jedenfalls überzeugt. Lee Smith hat die Aufnahmen nämlich selbst gesehen und war davon sichtlich geschockt."Ich habe eine Gestalt gesehen, die aussah wie ein Geist. Vor Schock bin ich hochgesprungen. (...) Ich glaube zwar nicht an Geister, aber die Aufnahmen sind wirklich überzeugend", so Smith gegenüber dem "Mirror".Und auch die verfolgte Kellnerin beichtete im Nachhinein, dass sie sich in dem Lokal beobachtet gefühlt hatte. Auch ihre Kollegen berichteten in der Vergangenheit von ähnlichen Szenen.Doch nicht nur das Personal soll das unbekannte Wesen gespürt haben. Mehrere Gäste sollen ebenfalls paranormale Aktivitäten bemerkt haben.Außerdem wollen sie auch ein Kleinkind weinen gehört haben, obwohl sich keines in dem Lokal befand. Ob die Aufnahmen echt sind ist zwar nicht bekannt, sie sind aber dennoch unheimlich.